Martes 8 Noviembre 2022 12:59

Lando Norris ha respaldado las críticas de Max Verstappen a la expansión de las carreras de velocidad de la F1.

El Gran Premio de São Paulo representa el último fin de semana de velocidad de los tres de esta temporada, con Imola y Austria como anfitriones de los dos anteriores.

Pero el deporte marcará el comienzo de otros tres para llevar el número de sprints a seis para la próxima temporada, a pesar de la reacción aparentemente mixta a la iniciativa desde que se introdujeron las pruebas el año pasado.

El último sprint nos regaló duelos interesantes

Verstappen fue mordaz en su crítica del formato y dijo: "Deberíamos limitarnos a una sola carrera. No entiendo cuál es el problema con eso.

"Hemos tenido muchas carreras emocionantes, por lo que no es necesario agregar un tercio de la distancia de una carrera.

“De todos modos, todos tienen mucho cuidado porque si están luchando por el tercer lugar y tienen un pequeño toque y volver al último lugar, sabes que tu carrera el domingo va a ser bastante difícil, así que probablemente no vas a arriesgarte", señaló el bicampeón.

Pilotos se unen

Al ponerse del lado del dos veces campeón del mundo, el piloto de McLaren, Norris, agregó: “Al crecer, siempre tener una calificación y luego una carrera, eso es lo que siempre supe que era la Fórmula 1.

"Entonces, en cierto modo, estoy con Max en eso. Me encanta aumentar la presión de tener solo la clasificación y una carrera sin nada que se interponga entre, esa es solo la estructura.

Verstappen ha ganado los dos Sprint Race de 2022

“Pero en las pistas correctas, tampoco me importa. Entonces, cuando estaba en Austria o Monza, no es la pista más fácil de correr para la mayoría de la gente.

"No creo que sea para todos, no es tan simple como decir 'Lewis hizo esto o aquello'. Tienes que mirar toda la parrilla, todo el campo y hay obvios en los que todos compiten y pueden divertirse mucho y, si quieres dar un mejor espectáculo, que es el objetivo, entonces lo entiendo.

“Pero me gusta la Fórmula 1 como es, solo porque crecí viendo eso y luego siendo parte de eso. A veces no me gusta el cambio, tampoco me importa", concluyó.