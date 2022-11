Redacción GPFans

Lunes 7 Noviembre 2022 09:04

Carlos Sainz es reconocido por ser un piloto de perfil bajo; sin embargo, ahora señaló las razones de por qué le gusta estar alejado de las polémicas y los titulares.

El piloto de Ferrari comenzó el año con varios DNF que lo alejaron de la pelea inicial por la punta. Para la mitad del campeonato, el madrileño se recuperó e incluso logró su primera victoria en la F1 en Silverstone.

Posterior a su triunfo en Reino Unido, vino otro bajón de rendimiento para el nacido en Madrid, mismo que ha estado lleno de problemas de fiabilidad, sanciones y abandonos. El último fue en Estados Unidos tras chocar en la primera vuelta con George Russell.

Esto le ha ganado una serie de críticas y cuestionamientos sobre su rendimiento en el equipo de Maranello. Carlos no suele responder a sus críticos y ahora compartió sus razones con la BBC.

Sainz tiene 212 puntos tras 20 carreras

"Cada vez que hago una entrevista y digo mis cosas positivas y las enumero, digo, 'Ah, eso suena súper arrogante'.

"Tal vez normalmente voy demasiado en la dirección de 'soy humilde' y me mantengo demasiado en esa dirección, hacia la modestia. Pero tan pronto como veo a alguien decir que soy un poco arrogante, me mata.

“Así que siempre me gusta dejarte dar tu opinión sobre lo que consideras mis puntos fuertes, mientras que yo criticaré mis debilidades.

“Mucha gente... a veces no ven mi velocidad. Sé que soy rápido, pero no me gusta hablar de eso. No valoro lo que digo, porque si lo sé en mí mismo, si mis ingenieros y las personas con las que trabajo lo saben, no necesito que otras personas lo sepan.

"Puede que me esté haciendo un flaco favor, pero así soy y no voy a cambiar", comentó.

El problema de 2022

¿Cuál fue entonces el principal punto débil de Carlos en la presente campaña? Según el número 55, se debió a sus actuaciones en los domingos.

“La ejecución de la carrera este año ha sido uno de mis puntos débiles respecto al pasado. Este año tenemos muchos problemas con la gestión de neumáticos en estos nuevos neumáticos Pirelli.

"Con estos neumáticos, no controlo la degradación de los neumáticos ni el ritmo de carrera, y es más difícil ser flexible. Entonces no abre tantas opciones de estrategia como me gustaría tener o haber tenido en el pasado con McLaren.

“Son puntos que trabajaré en las últimas carreras y la próxima temporada para estar más completo", concluyó.