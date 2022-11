Redacción GPFans

Domingo 6 Noviembre 2022 10:32

Carlos Sainz cree que su temporada podría haber ido mejor, pero también sabe que tiene un compañero de equipo fuerte en Charles Leclerc. Según el español, es uno de los pocos pilotos que puede competir con Verstappen.

Valoró que el 2022 del monegasco ha sido espectacular, aunque admitió que se ha equivocado algunas veces, sin que esto sea realmente grave.

"Soy realista y sé lo bueno que es Charles en esas condiciones. Este año está rodando a un nivel muy cercano al de Max.

"Y para mí ha hecho una temporada perfecta en cierto modo, aparte de los dos o tres errores típicos que comete, todos ganan en un año, o la suerte de que tal vez se perdió tanto como yo. Porque no estoy delante de él", expresó a la BBC.

Carlos lamentó no estar a la altura de su compañero y avisó que esa es su meta para el 2023.

"El día que estoy delante de él en estadísticas es el día en que estoy satisfecho. Hasta entonces, Trabajaré y trataré de encontrar tiempo por vuelta.

"Pero estoy contento con mi progreso, no me doy por vencido, no estoy contento con estar dos décimas atrás y siempre desafiándome a mí mismo para encontrar nuevos estilos de conducción, lo cual no es fácil", consideró.

"Prueba y error"

Según Sainz, 2022 fue cuestión de adaptación a un monoplaza construido a partir de nuevas reglas.

"Tuve que desafiarme a mí mismo y encontrar nuevas formas de sintonizar y conducir", confesó.

El madrileño hubiera preferido pasar este tiempo en otro lugar.

"Porque quería que todo hubiera ido mucho más natural y positivamente. Pero sucedió de esta manera, y me mantuve disciplinado.

"Intenté muchas cosas y cometí muchos errores al intentarlas. Pero todo se trataba de prueba y error, y luego regresas y descubres un nuevo camino que fue un pequeño paso adelante", agregó.