Aloisio Hernández

Viernes 4 Noviembre 2022 13:15 - Actualizada: 15:25

Sergio Pérez nunca ha ocultado su afición por el futbol y en especial por el Club América de México. Ahora en su nuevo documental, contó cómo se hizo aficionado al equipo de la Ciudad de México.

Esto no es común debido a que nació en Guadalajara, Jalisco, estado donde se ubican las "Chivas de Guadalajara", acérrimo rival de "Las Águilas".

Incluso, el piloto de Red Bull Racing contó en una entrevista que utiliza el número 11 en sus monoplazas por Iván Zamorano, futbolista que jugó en el Club América del año 2000-2002.

“Solía admirar a un jugador de futbol, su nombre es Iván Zamorano y tenía el número 11. Así que cuando estaba en el karting dije, ‘Yo también quiero tener el 11’”, recordó el mexicano.

El número 11 ha acompañado toda su carrera al tapatío

El surgimiento de su amor

Durante su nuevo documental llamado "Checo", el mexicano abrió las puertas de su habitación en el hotel de Austin, esto una noche antes del Gran Premio de Estados Unidos.

Sergio estaba viendo uno de los partidos del Club América en vivo y lo aprovechó para compartir la emotiva historia.

“Desde muy chico con unos primos empezamos a ver al América, Chivas no me atraía mucho. Entonces fue fácil mi elección y me convertí en gran aficionado del América”, compartió.

El documental del piloto de Red Bull Racing se puede ver a través de la plataforma Star +.