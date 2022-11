Redacción GPFans

Jueves 3 Noviembre 2022 13:50

Mattia Binotto, jefe de equipo en Ferrari, insistió en que se siente cómodo con el mini resurgimiento de Mercedes en la F1 debido a los métodos de desarrollo entre los dos equipos.

La Scuderia corre el riesgo de perder el segundo puesto en el Campeonato de Constructores frente a las Flechas de Plata. Aun así, los dos equipos disfrutaron de fortunas muy diversas en la primera fase de la temporada.

El Gran Premio de México ofreció un resultado sorprendente para los fanáticos de Ferrari, con Carlos Sainz y Charles Leclerc actuando de forma discreta durante las 71 vueltas de la carrera.

Ferrari tiene 40 puntos más que Mercedes

El monegasco terminó 68 segundos detrás del ganador de la carrera Max Verstappen, con el subcampeón Lewis Hamilton a solo 15 segundos del holandés para Mercedes.

"Mercedes regresa. Ellos desarrollaron más en el automóvil que nosotros y también sabemos que detuvimos el desarrollo de nuestro automóvil bastante pronto, enfocándonos en 2023".

"Así que no estoy demasiado preocupado por la tasa de desarrollo porque sé muy bien cuándo detuvimos el desarrollo", admitió Binotto.

Tendencia a la baja

La espiral descendente del equipo de Maranello ha visto a Red Bull reclamar nueve victorias consecutivas, incluidas todas las carreras desde el final de las tradicionales vacaciones de verano de la F1.

"Sin duda, si miro las últimas carreras, no siempre ha sido genial, pero en Singapur creo que fuimos muy competitivos.

"El siguiente en Japón fue bajo la lluvia. Sí, no fuimos tan rápidos como Max, pero no fue gran cosa y ciertamente no en la clasificación. En Austin, fuimos competitivos en la clasificación, pero no tanto como esperábamos en la carrera.

La fiabilidad afectó gravemente al equipo italiano

"México fue mucho peor. No creo que sea la misma tendencia porque Singapur, competitivo; Japón, no tan mal; EE. UU., buena clasificación. Así que fue mucho más difícil.

"Espero que esto no sea una tendencia, pero fue un excepcional fin de semana para nosotros, por lo que el trabajo es primero intentar analizar qué está pasando y qué ha sido lo principal e intentar recuperar nuestro nivel de competitividad, al menos en las dos últimas carreras".

"En el futuro, esperamos estar allí y luchar por un mejor resultado", concluyó el director de la Scuderia Ferrari.