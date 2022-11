Checo Pérez apuesta 18 mil tortas con empresario mexicano

Redacción GPFans

Jueves 3 Noviembre 2022 11:51 - Actualizada: 15:10

Sergio Pérez mostró su amor por sus aficionados mexicanos y realizó una apuesta que seguramente hará feliz a más de uno.

En una transmisión en vivo por Instagram con Arturo Elias Ayub y Carlos Slim Domit, empresarios mexicanos, el corredor de Red Bull Racing apostó a que terminaba como subcampeón del mundo.

Checo logró regresar al podio en el Gran Premio de México

La apuesta se trató de un platillo típico de Guadalajara, Jalisco, tierra natal del corredor número 1.

"Si quedas segundo en el campeonato, los 18 mil espectadores del en vivo nos invitan tortas ahogadas, si no, nosotros los invitamos a comer a todos", dijo Elias Ayub.

A lo que Checo respondió: "Patrocinado por Infinitum ¿Verdad? “En Guadalajara, los invitamos al estadio... los llenamos de tortas ahogadas".

La "Torta ahogada" es un pan preparado con un birote relleno de carnitas, lomo o pierna de cerdo, sumergido en una salsa de jitomate y chile. Existen dos salsas para bañar la torta: se dice que la original es la de chile de árbol seco muy picosa y otra menos picante; ambas se comen indistintamente o combinadas.

Satisfecho

Hablando sobre su temporada, Sergio aseguró que está contento con los resultados que ha tenido.

"He tenido la suerte de aprovechar mis oportunidades, lo he dado todo y me salieron las cosas. Lo mejor de todo es poder ir a casa y saber que di mi cien por ciento", concluyó.