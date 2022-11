Redacción GPFans

Jueves 3 Noviembre 2022 09:46

Fernando Alonso abandonó en el Gran Premio de México. Otmar Szafnauer admitió que sabía que podía pasar y que permitió que pasara.

El jefe de Alpine reconoció que el equipo ha priorizado la velocidad antes que la confiabilidad desde hace un año, y que le parece bien, aunque el riesgo de parar antes de tiempo exista.

"Fue una decisión que se tomó antes de que yo llegase aquí, pero siento que es lo correcto. Teníamos que ganar rendimiento en la unidad de potencia antes de la congelación"

"Hemos apretado en ese aspecto para mejorar e ir evolucionando en fiabilidad, pues la FIA sí que deja trabajar en ese aspecto", explicó a RaceFans.

Sin embargo, aclaró que este problema no fue buscado, sino que es una consecuencia del plan trazado, el mal menor, por decirlo de alguna forma.

"No debemos olvidar que no hemos hecho un motor poco fiable a propósito, pero en caso de tener que equivocarse en un aspecto, es mejor ahí. Tenemos que apretar el área del rendimiento ahora mismo, ya que no vamos a poder evolucionar en ese aspecto hasta 2026", agregó.

"Todo estaba planeado"

Szafnauer detalló que el Gran Premio de México se dio como estaba esperado y que la escudería trató de que Alonso acabara.

"La carrera iba como la habíamos planeado, al contrario que otras veces. Acertamos con la estrategia y todo fue bien hasta que Fernando tuvo ese problema con los cilindros que le obligó a detener el coche.

"Intentamos que llegase a meta, pero no fue posible. Sabíamos que iba a ser complicado tener que gestionar las temperaturas y los frenos, llegó a ir un segundo por vuelta más lento", expuso.