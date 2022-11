¡Terrible parada en boxes de Checo Pérez!

Durante la vuelta 24 del Gran Premio de México, Red Bull no tuvo la mejor maniobra con Sergio Pérez en los pits y realizaron una parada demasiado larga.

Regularmente el equipo de mecánicos de Checo suele ser de los más rápidos en cada carrera, incluso han macado varias veces las detenciones más rápidas de todo el calendario.

Sin embargo, esta vez no fue así y un problema con la rueda trasera izquierda hizo que la maniobra en boxes durara aproximadamente cinco segundo. Una parada en pits regular suele estar dentro de los 2.5 - 2.9 segundos.

