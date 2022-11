Pilotos se quejan del sobrecupo en el paddock del GP de México

El fin de semana del Gran Premio de México ha roto marcas de asistencia desde el día viernes; sin embargo, algunos corredores se sintieron incómodos con el número de personas presentes en el paddock.

El acceso al paddock suele estar muy restringido en otros circuitos debido a que es un boleto con un alto costo. Para la carrera en México las cosas fueron muy diferentes y esa zona estuvo repleta de aficionados.

Desde el viernes algunos videos mostraban a algunos pilotos tratando de abrirse paso entre los fans que querían una foto, pero fue hasta el día sábado que diversos periodistas presentes en el Autódromo reportaron el sobrecupo en esa zona.

El tema creció en redes sociales y provocó que varios pilotos fueran cuestionados al respecto. Aquí te traemos las quejas de los pilotos con respecto al sobrecupo presente en el paddock del Gran Premio de México.

"Sin duda se ha comentado eso, porque hay bastante gente y mucho más de lo normal, pero a los mexicanos nos gusta demostrar el cariño. Solo hay que mantener más el orden para que todos los pilotos cumplan sus actividades. Es importante para que sigan todos disfrutando de una buena fiesta”.

"Me encanta tener a los aficionados alrededor, me encanta tener a todos alrededor alentando. Supongo que por ser latino tengo una relación especial. Pedimos a todos estar tranquilos, estamos en el paddock, para que no griten o no empujen demasiado, pero aparte de eso estoy bien con eso”.

"A veces se pone bastante agitado. Llegué al hospitality (el viernes por la mañana) con mi bolso abierto y mi pasaporte dentro.

"Mi la bolsa estaba abierta de repente, tenía mis pasaportes y todas mis cosas en ella, todo está bien, pero mi manager vio que estaba abierta y la cerró, yo no fui quien abrió la bolsa y tampoco mi gerente.

"Lo mismo sucedió en Austin al salir del paddock. Nunca tenemos seguridad en la Fórmula 1 y tal vez deberíamos hacer algo al respecto", reclamó el piloto de AlphaTauri.

"Dejar entrar a la gente está bien, pero es cierto que algunos invitados a veces tienen el espacio que necesitamos. Entran a los garajes para la calificación y piden fotos cuando ni siquiera son de nuestro equipo.

"Estamos trabajando aquí. Por supuesto que le damos tiempo a los fanáticos si podemos, pero este fin de semana no me atreví a salir de la hospitalidad".

"No sé qué se puede hacer al respecto. Es difícil saber exactamente qué se debe hacer, qué regla o lo que sea.

“Pero una cosa simple donde firman para recoger las entradas (diciendo) 'debes mostrar respeto y tener el comportamiento apropiado cuando estás en el paddock a los pilotos, especialmente en el período previo a cualquier sesión'. Y si eso no se sigue y la gente es agresiva y te agarra todo el tiempo, sácalos.

“Es más la gente mayor. Simplemente no hay tanto respeto por el espacio personal y cosas así como debería haber. Deberían sentirse lo suficientemente afortunados de estar en el paddock y estar tan cerca de nosotros como lo están.

