Redacción GPFans

Domingo 30 Octubre 2022 09:39

El futuro de Daniel Ricciardo puede definirse pronto. No tiene problema en no aparecer en la parrilla de salida el año que viene, pero asegura que volverá al paddock en 2024.

Aunque Ricciardo todavía tenía un contrato que lo vinculaba a McLaren hasta 2023, el acuerdo se rompió debido a actuaciones decepcionantes. El conjunto de Woking apostó por Oscar Piastri, que el año que viene defenderá los colores del equipo junto a Lando Norris.

Para el ganador de ocho Grandes Premios, habría otro asiento en Haas, pero él no estaría interesado.

Anteriormente se pensó en un papel de reserva en Mercedes, pero el jefe del equipo, Toto Wolff revela en Motorsport-Total, que hay otros interesados, como Red Bull, por ejemplo.

"Daniel está hablando con algunos equipos sobre un papel potencial, incluido Red Bull", admitió. Ricciardo se despidió de la escudería austriaca a finales de 2018, para afrontar un nuevo reto en Renault (Alpine).

Además, el equipo se construyó de forma lenta pero segura en torno a Max Verstappen y esa confianza ha valido la pena en los últimos años, dados los dos campeonatos conseguidos.

Daniel Ricciardo

Mercedes quiere a un reserva

Nyck de Vries será el compañero de equipo de Yuki Tsunoda en AlphaTauri la próxima temporada , por lo que las Flechas Plateadas esperan con impaciencia buscar un piloto de reserva.

"Lo apreciamos como un gran personaje, pero aún no podemos decir quién será nuestro tercer piloto. Y ha estado aquí por un tiempo, conoce estos autos de principio a fin. Eso podría ser una ventaja. Pero no lo sé, no queremos difundir rumores, porque aún no hemos tomado una decisión", expresó.

Ayer durante la Q1 del Gran Premio de México, la F1TV mostró un gráfico describiendo al mexicano Esteban Gutiérrez como "piloto reserva" del equipo alemán. El ex de Sauber estaba sentado en su paddock junto a Wolff.