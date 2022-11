Sebastian Vettel decepcionó y no pudo pasar a la segunda sesión de clasificación del Gran Premio de México.

Sus prácticas libres dejaron algunas dudas, que quedaron confirmadas en la Q2.

Su eliminación se dio por una diferencia de 126 milésimas de segundo con respecto a Kevin Magnussen, el decimoquinto clasificado.

"Soy tan lento", reclamó a través de la radio de Aston Martin, visiblemente decepcionado.

También quedaron fuera, Mick Schumacher, Lance Stroll, Alex Albon y Nicholas Latifi.

El mexicano clasificó séptimo a la segunda sesión de clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Salió a la pista con 13 minutos en la cuenta regresiva y se colocó como el más veloz con un tiempo de 1:20.408 minutos.

Cayó hasta el décimo lugar faltando siete minutos, pero en su siguiente salida mejoró y subió al sexto lugar. En ese giro, su último sector no fue muy rápido y lo padeció.

La causa de este inconveniente fue un problema en su DRS, que no se abrió. Eso lo llevó directo a pits para tratar de arreglarlo.

Avanzó en el quinto lugar a la Q2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

No tuvo su mejor primera vuelta, marcando 35.408 segundos más que Charles Leclerc, que tras 11 minutos era el más veloz, pero de inmediato mejoró y se puso cuarto, a 344 milésimas.

Salvo ese primer rondo, fue una prueba sin demasiados sobresaltos para el madrileño.

No tuvo su sesión más sencilla y acabó en el decimoprimer lugar, con ventaja de 413 milésimas sobre Mick Schumacher, el primer eliminado.

Salió a la pista hasta la mitad de la prueba, pero su puso octavo, a 1.040 segundos de Leclerc.

Mercedes confirma que va en serio en la Ciudad de México.

