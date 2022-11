George Russell y Lewis Hamilton se lucieron en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México.

Russell ya había dominado la FP2, y junto a su coequipero se mantuvo en la cima de la FP3.

Los dos dominaron a placer la competencia. El nuevo alerón que el equipo llevó al Autódromo Hermanos Rodríguez parece ser la solución a sus problemas.

George registró un tiempo de 1:18.399, 114 milésimas menos que Lewis. Su mejor versión se dio en las curvas más lentas.

Los pilotos probaron estrategias de neumáticos diferentes. En los primeros minutos los tres compuestos aparecieron en la pista. Al final sólo se mantuvieron el suave y el intermedio.

Pérez fue quinto, a 842 milésimas de Russell, que se mostró como el rival a vencer. Dio 24 giros a la pista donde es anfitrión.

El mexicano apostó por el compuesto más suave y de inmediato demostró que podía competir ahí, metiéndose en el tercer lugar, a 354 milésimas de Charles Leclerc.

Aunque fue mejorando sus tiempos, no le alcanzó para igualar el ritmo de los Mercedes.

Acabó en el sexto lugar, a 902 milésimas de George Russell luego de recorrer 20 veces el AHR.

Arrancó con las gomas más suaves y se colocó en el séptimo lugar, a 30.676 segundos de su coequipero, Charles Leclerc, que se ponía en la cima, con 1:20.497 minutos de registro.

De inmediato se recuperó y se puso primero, con crono de 1:19.884, marcando la pauta.

Con 40 minutos restantes, tuvo un incidente con Valtteri Bottas, reportando por la radio que "este tipo no se quita", y obteniendo como respuesta un, "enfócate en lo que sigue".

A mitad de la carrera llevó su Ferrari a la máxima velocidad del fin de semana: 348.6 kilómetros por hora.

No fue la mejor sesión del español, que finalizó decimotercero, a 1.683 milésimas de Russell. Una muestra de que no fue una prueba agradable para él es que apenas pudo completar 16 vueltas al circuito, cuando suele ser de los que más lo recorre.

El español fue uno de los conductores que eligió la goma media para arrancar. Tardó más de 20 minutos en salir a la pista.

En la Curva Adrián Fernández se metió en problemas, saliéndose de la pista, aunque sin más consecuencias que el susto.

Alex Albon alcanzó a meterse en el top 10 de pilotos más veloces de esta sesión.

FP3 CLASSIFICATION



Can Mercedes carry their speed into qualifying?



We'll soon find out! #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/65qCHh2s1H