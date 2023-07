Aloisio Hernández

Viernes 14 Julio 2023 09:12

Yuki Tsunoda dijo que "sería genial" poder convertirse en piloto de Red Bull Racing.

El japonés ha encontrado su lugar dentro de la familia Red Bull. Espera unirse a Max Verstappen en el equipo ganador del campeonato mundial algún día, pero por ahora se está concentrando en su desempeño con el equipo B del fabricante de bebidas energéticas.

Tsunoda hizo su debut en la categoría reina en 2021 y ese año, AlphaTauri terminó sexto en la clasificación de constructores con 142 puntos, gracias en parte al podio de Pierre Gasly en Azerbaiyán y un cuarto puesto de los japoneses en la final de Abu Dabi.

AlphaTauri cayó al noveno lugar en los constructores en 2022 y en 2023 el equipo italiano es actualmente el último. Tsunoda ha anotado los únicos dos puntos para AlphaTauri. Los dos equipos de Red Bull funcionarán con fuentes de energía Ford a partir de 2026 y luego Honda se cambiará a Aston Martin.

Debido a que Honda es una marca japonesa, Tsunoda se asoció de inmediato con Aston Martin, pero el piloto que tendrá a Daniel Ricciardo como compañero de equipo a partir del GP de Hungría en adelante no parece estar interesado en eso.

Objetivo

"Estoy muy feliz de ser parte de la familia Red Bull. Me siento cómodo aquí, puedo ser yo mismo. Como piloto, es bueno llamar la atención de otros equipos, pero en este momento estoy contento con AlphaTauri. Me han apoyado durante los últimos años, así que no estoy considerando mudarme a otro equipo.

"Si tengo la oportunidad de ir a Red Bull, sería genial. Pero como dije, no pienso demasiado [en 2024], y tengo pocas razones para dejar AlphaTauri. Todos me dicen que he ganado confianza desde el año pasado.

"Pero al mismo tiempo, no mucha gente vio cómo fueron mis carreras el año pasado. En la mayoría de las sesiones de calificación en condiciones secas vencí a Pierre.

"Sin embargo, este año lo estoy haciendo mejor en la carrera y la calificación. No Realmente tengo que preocuparme por mi contrato. Me estoy enfocando más en lo que tengo que hacer en la carrera para obtener resultados", dijo Yuki a < un título ="Total-Motorsport.com" href="https://www.total-motorsport.com/f1-2023-yuki-tsunoda-red-bull-seat/" target="_blank">Total-Motorsport.com< /a>.