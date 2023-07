Nazario Assad De León

Miércoles 12 Julio 2023 15:09

El ex piloto colombiano Juan Pablo Montoya tiene claro que lo peor que podría hacer Red Bull es quitar a Checo Pérez del equipo, ya que lo considera el compañero ideal de Verstappen.

El equipo hermano de Red Bull Racing, AlphaTauri, anunció el primer cambio de piloto de la temporada 2023 de F1, reemplazando al novato Nyck de Vries por el ocho veces ganador de grandes premios, Daniel Ricciardo.

Ricciardo, quien comenzó la temporada como piloto de reserva de Red Bull, ha sido cedido a AlphaTauri por el resto de la temporada y conducirá en el Gran Premio de Hungría.

El despido de Helmut Marko de un piloto de bajo rendimiento será motivo de preocupación para Sergio 'Checo' Pérez, quien a pesar de un comienzo de temporada prometedor, ha estado lejos de su mejor nivel en las últimas carreras.

El piloto mexicano ha ganado dos carreras esta temporada pero solo ha subido al podio en una de las últimas cinco carreras (terminó tercero en el Gran Premio de Austria), por lo que su caída en el rendimiento ha llevado a la especulación de que podría ser reemplazado y con los rumores de que Red Bull se puso en contacto con Charles Leclerc, poniendo a Pérez está bajo mucha presión.

El ex piloto de Williams y McLaren, Juan Pablo Montoya, nos dio su opinión sobre la situación y dijo que Red Bull no debería buscar reemplazar a Pérez en este momento. La leyenda colombiana del automovilismo también dio una idea del enfoque duro de Helmut Marko y cómo surge con la intención de mejorar al piloto.

"No hay razón para reemplazar a Checo en este momento, pero tal vez en dos o tres años". Montoya dio su razonamiento de por qué no tiene sentido reemplazar a Pérez, ya que sería arriesgado traer a alguien nuevo e interrumpir la relación con Max Verstappen, el piloto principal.

“Tener a Checo como compañero de equipo genera un ambiente muy agradable porque Max no está bajo ningún tipo de presión. A veces, Checo puede traer el juego A y despertar a Max y hacer que diga 'ooh, realmente necesito dejar de jugar'". Funciona bien en este momento". agregó.

Luego dice que tal vez en dos o tres años, Red Bull puede buscar traer un piloto más hambriento que pueda empujar a Verstappen, ya que es probable que se vuelva complaciente.

“Tal vez en unos años, dos o tres años, necesitan cambiar y encontrar a alguien porque Max pasará por una fase y eso es normal. Todavía va a ser increíble, pero va a cambiar un poco". argumentó el colombiano.

"Alguien tal vez necesite entrar con mucha más hambre en ese momento para hacer el trabajo y eso es parte del trato. A los medios les encanta hurgar. Es como un perro con un hueso y la gente reaccionará a la historia”. dijo Montoya.

Montoya también dio su opinión sobre el estilo de amor duro de Helmut Marko diciendo que proviene de una posición en la que quiere que el conductor se desempeñe y dé lo mejor de sí.

El estímulo positivo no es el estilo de Marko pero lo que hace es sacar lo mejor del piloto.

"La forma en que Helmut trabaja con cosas como esta, no te presiona porque quiere despedirte, sino que te presiona para que rindas. Él busca sacar el máximo provecho de ti". dijo Juan Pablo.

"Él no te está dando palmaditas en la espalda y diciendo 'eres el mejor, puedes hacerlo'. No, es como 'arréglate o te vas'". sentenció el ex piloto de Williams y McLaren.