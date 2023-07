Aloisio Hernández

Martes 4 Julio 2023 11:17

Carlos Sainz señaló que Ferrari lo hizo "quedar como idiota" luego del Gran Premio de Austria.

El español empezó muy fuerte la carrera, pero fue cayendo cada vez más por decisiones de su equipo. Al final terminó, en parte debido a penalizaciones de tiempo, sexto.

Junto a su compañero de equipo Charles Leclerc, Sainz comenzó la carrera en Spielberg detrás de Max Verstappen, que estaba en la pole position. Leclerc no tenía el ritmo para seguir el ritmo del Red Bull, pero Sainz parecía tener la velocidad.

Sainz tiene 10 puntos más que Leclerc

Si pudo haber seguido el ritmo de Verstappen seguía siendo la pregunta, pero en cualquier caso fue más rápido que su compañero de equipo, que no se hizo a un lado. Sainz, por su parte, no recibió permiso del equipo para agredir a su compañero.

Algo extremadamente frustrante, porque el madrileño era claramente más rápido. No quedó ahí, porque Ferrari tampoco le hizo caso en cuanto a estrategia.

Idiota

Después de la carrera, Carlos tuvo que desahogarse. Estaba furioso, especialmente con su equipo: "Tenemos que mirar esto, claro que no estoy contento con lo que pasó hoy.

"Fui el jugador de equipo perfecto, pero las elecciones del equipo me hicieron parecer un idiota. Ese no es un sentimiento muy agradable.

"Podría haberlo hecho mucho mejor, porque hice lo que el equipo me pidió al principio y luego me quedé detrás de Charles con esas paradas en boxes, mi carrera se desperdició por completo. Tenía la velocidad, pero el equipo me dejó con un mal presentimiento", finalizó