Aloisio Hernández

Lunes 3 Julio 2023 09:16 - Actualizada: 09:17

Sergio Pérez admitió su preocupación por su actual estado de salud luego de no presentarse el día jueves en el Red Bull Ring y competir todo el fin de semana con una lucha contra malestares físicos.

El sábado se clasificó segundo detrás de su compañero de equipo Max Verstappen para la carrera de velocidad, pero terminó 21 segundos detrás de él en el evento de 24 vueltas.

El domingo, Checo subió del puesto 15 al tercero, y en la conferencia de prensa posterior a la carrera detalló el impacto de su enfermedad y por qué teme que pueda seguir afectándolo mientras se dirige al Gran Premio de Reino Unido.

El mexicano no estaba en el podio desde el pasado GP de Miami

Preocupación

Pérez dijo que "definitivamente no se sentía muy bien" después de completar la carrera de 71 vueltas del domingo en el Red Bull Ring. Al mexicano le preocupa que su enfermedad siga afectándolo en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana.

“No he tenido un buen descanso. Todas las noches he tenido fiebre y creo que cuando eso sucede y luego tomas medicamentos, automáticamente no estás al 100% en absoluto.

“Es un deporte muy exigente, dentro y fuera del auto. He estado muy enfermo, así que realmente espero poder recuperarme en unos días, porque Silverstone es otra carrera muy dura, muy exigente.

“Realmente necesito tiempo. Estoy muy lejos del 100% en este momento, ha sido un fin de semana muy difícil para mí personalmente, físicamente. He sido muy, muy débil. Estuve enfermo el jueves. Así que no ha sido un fin de semana fácil", concluyó.