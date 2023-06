Ángel Armando Castellanos

Domingo 18 Junio 2023 15:46 - Actualizada: 15:49

Sergio Checo Pérez reconoció que tuvo problemas con sus llantas en el Gran Premio de Canadá y que por eso nunca pudo lanzarse contra Ferrari.

Explicó que cuando el coche de seguridad salió él fue uno de los afectados porque sus llantas apenas tenían las condiciones ideales. Eso lo fastidió.

"El neumático duro estaba tomando temperatura en ese momento y comenzaba a degradar el medio para los pilotos que estaban adelante, en ese momento se abrió la brecha y pudieron poner la temperatura. En general no tuvimos el ritmo que esperábamos”, expuso a Fox Sports.

Aunque su velocidad no fue mala, consideró que no había manera de arriesgarse y que el resultado fuera el esperado. Eso lo afectó en su pelea con Carlos Sainz y Charles Leclerc y está preocuado.

“No teníamos mal ritmo, pero no podíamos atacar. Si atacaba más sobrecalentaba, no tenía agarre porque me sobrecalentaba el neumático. Hay que analizar bien qué pasó porque no teníamos ritmo ante los Ferrari”, expuso.

Errores

También contó que él y el equipo fallaron a la hora de diseñar y ejecutar la estrategia. Ahora viene Austria, donde espera renacer.

“No ha sido nuestra mejor pista. Hemos tomado direcciones equivocadas con la puesta a punto. Tenemos que pensar y regresar mas fuertes a la próxima carrea”, agregó.