Miércoles 14 Junio 2023 09:07 - Actualizada: 11:47

Charles Leclerc está ansioso por irse de Ferrari y firmar con Alpine. Eso es lo que piensa Peter Windsor, ex director de Williams.

Leclerc ha soportado una temporada difícil en Ferrari en lo que va del año. El joven de 25 años está a 128 puntos de Max Verstappen en la clasificación de pilotos, ocupando el séptimo lugar detrás de su compañero de equipo Carlos Sainz.

El Gran Premio de España también resultó ser un desastre para Charles. Cruzó la línea en el puesto 11 justo fuera de los puntos, pero incluso la remontada de ocho lugares no ayudó a mejorar su estado de ánimo.

"La gran figura allí es Charles Leclerc. Sin ninguna duda, el tipo estará increíblemente frustrado y muy molesto

"Y querrá que Ferrari actúe como por arte de magia y que el auto sea realmente rápido, o estará pensando (en un movimiento). Incluso puede estar pensando: 'Alpine podría ser mejor que este lote en términos de conducción y hacer lo que sé que puedo hacer. Míralos, están en los 10 primeros cada Q3 ahora'", expresó en su canal de Youtube.

"Alpine"

Aclaró que los franceses no son una escudería pequeña y perdedora, pero que la ansiedad de Charles puede llevarlo ahí.

"Puede que esté pensando así. Puede que esté tan desesperado. No estoy diciendo que Alpine sea algo terriblemente malo, no saque eso de contexto, todo lo que digo es que podría estar tan desesperado por dejar Ferrari.

"Ahora bien, bien podría ser que Ferrari esté poco a poco ganando algo de tracción y algo de ritmo, y parece que las próximas actualizaciones van a ser realmente eficientes en el túnel y Charles trabajarán alrededor de eso", expuso.

Todo se trata de quienes están dirigiendo al equipo. Windsor piensa que tal vez el monegasco no se lleva bien con esas personas.

"Pero creo que el problema con Charles es que no tiene una muy buena gestión de conductores a su alrededor, con la excepción de Jock Clear, y no sé cuánta participación tiene Jock ahora", agregó.

Charles Leclerc (izquierda) y el ingeniero senior de Ferrari Jock Clear (derecha)

Luego, hizo hipótesis respecto al posible equipo de Charles. Avisa que en los punteros no hay sitio, pero que tal vez, El Mejor del Resto de 2022 pueda ser una alternativa.

"Digamos que dejó Ferrari y se fue a Alpine, eso sería bastante interesante, ¿no?

"Digamos que no es Red Bull o Mercedes, obviamente, porque no hay lugar para él, y está absolutamente seguro de que quiere dejar Ferrari solo para respirar un aire diferente y ver qué puede hacer, y no hay nada que pierdes si vas con un equipo menor y todo para ganar, supongo que Alpine estaría en la parte superior de su lista", agregó.