Alex Palou sigue dando pasos firmes hacia la super licencia al ganar de nuevo en la IndyCar, ahora en el circuito callejero de Detriot en la Detriot 500.

En una carrera que el español supo manejar de manera perfecta, ya que hizo valer su calidad de favorito, después de obtener la posición de honor en la clasificación el día anterior, pudo coronar su gran fin de semana.

Palou con esta victoria se pone con aún mayor distancia en el campeonato de pilotos, en el que ya es claramente el gran favorito a campeón, por otro lado, en esta carrera le siguieron en el podio Will Power en segundo lugar y en el último escalofón del podio el sueco Felix Rosenqvist.

Motown Magic. ✨@AlexPalou wins the Chevrolet Detroit Grand Prix on the Streets of Detroit.#INDYCAR // @CGRTeams pic.twitter.com/H5v2hXygQq