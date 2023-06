Ángel Armando Castellanos

Jueves 1 Junio 2023 11:38

Fernando Alonso y Carlos Sainz quieren seguir corriendo en España, independientemente de si es en Barcelona o Madrid; Lewis Hamilton no quiere que Cataluña salga del calendario.

Los tres pilotos dieron su veredicto, tomando en cuenta que es complicado que la Fórmula 1 dé dos carreras a España. Sólo Italia y Estados Unidos las tienen.

El asturiano ha declarado que lo pasa muy bien en Montmeló, pero que si tuviera que competir en la capital, lo haría con mucho gusto.

"Pero no sé como está el tema o el interés. Estoy a gusto en Barcelona y también sería feliz e Madrid.

"En general me gustan más los circuitos clásicos, sin necesidad de que la pista vaya mejorando con los días, los clásicos, pero todo esto depende de si la región en concreto quiere o no, y Barcelona a veces lo ha querido mucho, y otras no tanto, ha habido subidas y bajadas, solo que ahora hay más gente atenta que también lo quiere", contó en palabras recogidas por MARCA.

Hamilton

El británico avisó que independientemente de lo que pase con Madrid, no quiere que Cataluña salga del calendario por tratarse de un asfalto tradicional.

“No creo que me gustaría perder el Barcelona. Primero, me encanta la ciudad, pero la pista es... Creo que es muy importante que mantengamos algunos de los circuitos clásicos, al menos los que ofrecen grandes carreras", explicó en dichos tomados por The Race.

Sainz

El madrileño coincide con el asturiano, mientras sea en España, él estará feliz compitiendo.

“Obviamente todavía tengo que entrar un poco más en el detalle de lo que está pasando en Madrid y lo que están planeando hacer allí. Pero sólo apoyaré el Gran Premio de España, independientemente de dónde sea, y sólo ayudaré, no sé, para lo que necesiten, no importa si es el diseño de la pista o lo que sea, lo apoyaré", sentenció a The Race.