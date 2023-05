Aloisio Hernández

Lunes 29 Mayo 2023 07:52

Charles Leclerc ha insistido en que no le preocupan los rumores sobre el traspaso de Lewis Hamilton a Ferrari.

El siete veces campeón del mundo ha sido vinculado con la icónica Scuderia porque su contrato con Mercedes finaliza al final de la temporada 2023.

El equipo con sede en Brackley ha tenido una caída en el rendimiento últimamente, lo que ha llevado a especular sobre si Hamilton buscará un octavo título mundial esquivo con otro equipo.

Advertido

Pero Leclerc ha sido enfático en su fe en su relación con Ferrari, diciendo que Fred Vasseur, jefe del equipo, 'me habría dicho' si se hicieran cambios. Antes del Gran Premio de Mónaco, el monegasco dijo: “Por el momento no hay nada concreto.

“Eso no me preocupa, porque considerando la relación que tengo con Fred, sé que si hubiera algo, él me lo hubiera dicho.

“Sé cuáles son sus planes a corto y mediano plazo y estoy completamente de acuerdo con lo planeado. Lewis es un gran campeón y, como todos los demás pilotos de la parrilla, Ferrari te hace soñar. “Después de eso, si sucederá o no... No lo sé, pero no hay nada concreto por el momento”, afirmó.