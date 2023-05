Checo Pérez tuvo un durísimo golpe en la Q1 al estrellarse con el muro por la parte izquierda, dejándolo fuera de de competición, en una posición dificilísima para la carrera de mañana.

El mexicano, ganador reinante de la carrera apenas estaba en su segunda vuelta dentro de la Q1, y al salir de una curva, con un auto Alpine por delante en el interior de la curva, no pudo tener el agarre suficiente para evitar el fuerte choque con el muro.

🚩 RED FLAG 🚩



Perez is STOPPED out on track after sliding into the barriers



Driver is okay, but he's out of Qualifying! 😳#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/Z7w1mnptWt