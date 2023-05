Nazario Assad De León

El asesor de Red Bull Dr. Helmut Marko y el jefe del equipo AlphaTauri, Franz Tost, hablaron en Mónaco sobre la forma actual de Nyck de Vries. Los caballeros afirman que el piloto de AlphaTauri aún puede cambiar el rumbo, pero que esperan mejores resultados pronto.

De Vries tuvo mucho éxito el año pasado durante su debut en la Fórmula 1 en Monza. El neerlandés cruzó la línea de meta en novena posición en el Williams de Alexander Albon, sumando dos puntos.

Desafortunadamente, aún no ha podido repetir esto en AlphaTauri. Hasta la fecha, De Vries no ha logrado sumar un solo punto y, si creemos en los rumores, el tiempo se está acabando. Según se informa, el piloto de 28 años tendría hasta el Gran Premio de España para demostrar su valía.

Sin embargo, según el jefe del equipo, Franz Tost, ninguno de esos rumores es cierto. "No, no hay calendario. Es importante que tenga un buen fin de semana aquí, luego que tenga una buena carrera en Barcelona."

"Barcelona es la primera pista que conoce muy bien. Espero que nuestro auto lo haga bien allí y luego ya veremos", le dice Tost a Viaplay.

Resultados pronto

El asesor de Red Bull Dr. Helmut Marko ha hablado con Viaplay sobre el estado de forma de De Vries. "Está muy claro que Nyck está rindiendo por debajo de lo esperado."

"Estaba a cinco décimas de Yuki desde el principio, todavía quedan tres décimas. Lamentablemente, estuvo involucrado en caídas en las dos últimas carreras. Tiene que mejorar, eso es todo", dice el 80 años de edad con firmeza. "Si él puede hacer eso, entonces es bueno".

El austriaco enfatiza que aún no se han tomado decisiones sobre su futuro. "Si ya hubiéramos tomado una decisión, ya la hubiéramos hecho. No ha dado tarjeta amarilla, no hay ultimátum ni nada. Pero tiene que rendir, eso es un hecho".

Si De Vries todavía quiere cambiar el rumbo, tendrá que hacerlo bien en las próximas carreras. Hasta la fecha, el holandés lo está haciendo bien en Mónaco, en comparación con las carreras anteriores.