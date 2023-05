Ángel Armando Castellanos

Jueves 25 Mayo 2023 07:31

Charles Leclerc admitió los rumores que lo relacionan con un cambio a Mercedes en lugar de Lewis Hamilton, quien puede irse a Ferrari. No descarta ese movimiento.

En los últimos días se ha especulado mucho sobre el futuro tanto de Hamilton como de Leclerc. Puede haber algún tipo de intercambio entre ambos.

Sin embargo, Ferrari tendrá que hurgar en sus bolsillos para soltar a Hamilton. Se mencionan cantidades de 40 millones de dólares, pero el periodista Ted Kravitz dijo recientemente que el equipo italiano probablemente tendría que duplicar su oferta potencial para llamar la atención de Lewis.

Mercedes, por su parte, ya se orienta en un reemplazo y vería algo en los servicios de Leclerc, cuyo contrato se extenderá hasta mediados de 2024.

"El rumor existe, está bien. Pero no me molesta. No se ha iniciado ninguna negociación. No nos vamos a mentir", reconoció en palabras a Monaco Matin.

"Lo entiendo"

Cuando se le preguntó cómo ve las historias que rodean un cambio a Mercedes, el monegasco reconoció que son normales porque su vínculo con Ferrari está por caducar.

"Sin comentarios. Pero esta situación parece ser nueva para mí.

"Primero me anunciaron directamente a Alfa Romeo y luego rápidamente me uní a Ferrari con un contrato a largo plazo. Como vence a fines de 2024, puedo entender que la gente esté hablando de eso", agregó.