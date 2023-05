Ángel Armando Castellanos

Miércoles 24 Mayo 2023 08:58

Sergio Checo Pérez suena para ocupar el lugar de Lewis Hamilton en Mercedes, a partir de que el británico pueda irse a Ferrari.

El piloto mexicano tiene contrato hasta 2024 con Red Bull y el inglés, hasta 2023 con los alemanes.

Eso significa que Sergio tendría que renunciar a un año de vínculo con los austriacos para sentarse junto a George Russell en las Flechas Plateadas.

De acuerdo con BenzInsider, el tapatío es un nombre que se menciona para tomar el puesto de un siete veces campeón, tentado por la Scuderia con una oferta de 40 millones de euros por temporada.

"En línea con estos, un nombre ha vuelto a aparecer en la mezcla que podría ocupar el asiento vacío de Mercedes. Ese no es otro que el veterano piloto Sergio Checo Pérez, quien actualmente está firmado con Red Bull", se lee en la citada web.

Wolff lo ha negado

El 21 de marzo pasado Toto Wolff, jefe de Mercedes, desmintió categóricamente cualquier acercamiento con Checo, a quien valora por su trabajo.

“Es una completa mierda. Nunca he llamado a Sergio. Es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto”, aseguró en palabras a Fan Nation.