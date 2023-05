Aston Martin y Honda trabajarán juntos a partir de 2026. El anuncio ya es oficial.

Los japoneses serán el proveedor de motores de la escudería británica, reemplazando a Mercedes, que hasta el momento es la empresa encargada de darle la potencia a los coches de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Esta información se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que han participado dirigentes de las dos organizaciones.

Se ha elegido el 2026 como el año en el que empezarán a trabajar juntas porque a partir de ese momento entrarán en vigor las nuevas regulaciones de la Fórmula 1.

Fernando Alonso tiene una dura historia con los nipones, que colaboraron con McLaren en la última época en la que el español corrió ahí. Con frecuencia hizo duras críticas con respecto a sus motores.

El CEO de Honda. Toshihiro Mibe, destacó que esas normas van a ayudar a que el deporte sea mucho más amigable con el medio ambiente y por eso le interesa que la empresa participe.

“Una de las razones clave de nuestra decisión de asumir el nuevo desafío de la F1 es que la forma de carrera más importante del mundo se esfuerza por convertirse en una serie de carreras sostenible.

"Esto está en línea con la dirección hacia la que apunta Honda con la neutralidad de carbono. Por lo tanto, se convertirá en una plataforma que facilitará el desarrollo de nuestras tecnologías de electrificación”, destacó.

Por su parte, el jefe de Aston Martin avisó que gracias a estas reglas los equipos volverán a empezar desde cero, y entonces su organización podrá competir por ser campeona del mundo.

"El acuerdo con Honda es la pieza final para convertir a Aston Martin en un equipo top, capaz de ganar mundiales. Las regulaciones del 2026 van a suponer un reset para los fabricantes", avisó.

Además, valoró el legado de los japoneses, quienes colaboraron con Red Bull en el título de Max Verstappen de 2021.

"Honda tiene una historia de éxito en F1. Fue una decisión fácil la de unir nuestros caminos", reconoció.

