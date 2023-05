McLaren ha presentado su nueva carrocería para el Gran Premio de Mónaco, que espera que marque su resurgimiento.

La escudería británica ha lucido con la decoración que usará en una de las competencias mejor valoradas por pilotos y equipos.

El coche tiene un blanco dominante en el centro, con negro al frente y anaranjado en la parte trasera. La elegancia es el sello.

Así como lo hizo para las 500 Millas de Indianápolis, destaca la idea de la Triple Corona. Esta es una de las pocas organizaciones que ha obtenido el triunfo en esa prueba, el GP de Mónaco y las 24 Horas de Le Mans.

McLaren ha tenido un desempeño deficiente en este arranque de temporada. Apenas tiene 14 puntos en cinco carreras.

Sólo ha sumado en Australia y en Azerbaiyán, quedándose en ceros en las otras tres competencias.

Por eso le importa tanto el certamen del Principado, donde apuesta por volver a pelear por más unidades y luchar por ser El Mejor del Resto, es decir, el cuarto lugar.

