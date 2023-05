Aloisio Hernández

Lunes 22 Mayo 2023 16:26

Criticado por ex pilotos de F1 por sus accidentes recientes, Charles Leclerc insiste en que "los errores son normales" al estar encontrando los límites de su SF-23.

Fuera de lo sucedido en el Gran Premio de Bahréin con un problema de motor y enfrentando sanciones en la carrera de Arabia Saudita, Leclerc comenzó su campaña de 2023 bajo presión con solo seis puntos después de dos carreras.

Cuatro choques en el transcurso de los siguientes tres fines de semana de carrera no ayudaron a su causa. Chocando dos veces en el Gran Premio de Miami, ambos accidentes en la curva 7 primero en la práctica y luego en la calificación, David Coulthard le dijo a Channel 4 que "no era aceptable".

Según Jenson Button, Leclerc es "tan rápido como cualquier otro, si no el piloto más rápido que existe en términos de ritmo bruto, pero no parece saber dónde está el límite", dijo el ex piloto.

Así quedó el auto de Leclerc en Australia

Autodefensa

Sin embargo, el conductor no está de acuerdo. Según Leclerc, los errores son "normales", ya que tiene que "explorar los límites" de la pista para sacar lo mejor de su Ferrari.

“Me concentro por completo en la velocidad y en explorar los límites del coche de carreras, los errores son normales. Por supuesto que hay presión, especialmente cuando eres parte de Ferrari, y con el más mínimo error, la gente se decepciona de ti.

"Soy consciente de mi responsabilidad. Como piloto de carreras, tienes que ser capaz de lidiar con la presión, es parte del negocio como un duelo rueda a rueda con un oponente. Y también es parte del trabajo que las cosas no siempre salen como la gente espera.

“Un buen desempeño es la mezcla de trabajo, preparación y riesgo. Tengo que saber dónde están los límites del coche y de los neumáticos, sobre todo en un entrenamiento final.

“El trabajo duro y la constancia son esenciales para el éxito, pero sería poco realista suponer que todo siempre funcionará sin problemas”, insistió a Speedweek.