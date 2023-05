Ángel Armando Castellanos

Carlos Sainz no quiere saber nada de llegar a Audi. Sólo se ve con Ferrari y es lo único de lo que por ahora le interesa hablar.

Tiene contrato hasta 2024 y sólo piensa en eso. Asume que le faltan cosas por lograr para sentir que ya está en su máximo nivel.

“Sé que aún nos quedan dos años muy importantes por delante. Y creo que más adelante sería una estupidez hablar de eso.

“Pero siento que todavía tengo que alcanzar todo mi potencial como piloto. Y siento que al menos aquí ya he dado otro buen paso en la dirección correcta", expresó en palabras a The Race.

Por lo tanto, sólo se ve triunfando con los italianos y sintiéndose capaz de ser campeón del mundo. Otra cosa no le interesa.

“Mi futuro inmediato sólo lo veo con Ferrari y con ganas de triunfar con este equipo. No hay nada que me haga más feliz que volver a ganar con Ferrari, que emprender un desafío por el título con Ferrari", agregó.

Reto

Insistió en que sólo está entusiasmado por eso, por tratar de pelear por lo máximo con la Scuderia cada fin de semana y en que está disfrutando cada día vestido de rojo.

“Si lo ganas o no, es una pelea de Campeonato. Puedes salir victorioso o no. Pero montar ese desafío es a corto y mediano plazo lo que realmente me motiva.

“Me siento realmente como en casa con el equipo. Hay un buen ambiente. Sé que hay mucho ruido alrededor, pero yo mismo veo la fábrica y a todos en un buen lugar en este momento”, sentenció.