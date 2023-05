Siguiendo a Ferrari, la Fórmula 1 pondrá inmediatamente a disposición la cantidad de 1 millón de euros para la seguridad y protección del área de Emilia-Romaña.

La zona de Italia ha estado plagada de condiciones climáticas extremas en las últimas semanas. Donde se habló de sequía extrema a principios de este mes, el agua vino a cántaros en los últimos días.

Esto ha provocado que varias áreas se inunden y el desastre ya ha costado vidas humanas. Se suponía que la F1 correría en Imola este fin de semana, pero no pudo garantizarse la seguridad de su personal y de los aficionados.

Los servicios de emergencia tendrán que ayudar a los residentes del área y la situación ha generado que el fin de semana de carreras se cancele.

Ferrari anunció previamente que pondrá a disposición 1 millón de euros para ayudar las víctimas en Emilia-Romagna y la Fórmula 1 ahora los siguió con una acción similar.

"Debemos hacer todo lo posible para apoyarlos durante este momento difícil y es por eso que estamos donando para ayudar en los esfuerzos de socorro en el terreno.

"Mis pensamientos, en nombre de toda la comunidad de Fórmula 1, están con todos los afectados y nos gustaría para agradecer a los servicios de emergencia por su increíble trabajo", dijo el CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali. El deporte donará 1 millón de euros para echar una mano.

