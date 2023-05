Sergio Checo Pérez mandó un mensaje de apoyo tras la cancelación del Gran Premio de Emilia-Romagna por la emergencia que vive esa zona del norte de Italia.

El piloto de Red Bull avisó que su mente, su corazón y su fe están con las personas afectadas y que desea que todo esto pase rápido.

"Todos mis pensamientos y oraciones están con la gente en la región italiana de Emilia Romaña", expresó en un tuit escrito en inglés e italiano.

El mexicano recordó que no habrá carrera ahí ese fin de semana, pero que desea que la prueba se reagende a la brevedad. Además, instó a la población a cuidar lo más importante: su vida.

"No correremos allí este fin de semana, pero espero que podamos volver pronto. ¡Por favor, mantente a salvo!", agregó.

El tapatío ha mostrado su solidaridad y apoyo con todas las personas que en este momento lo están pasando mal por la tragedia.

