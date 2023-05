AlphaTauri está en graves problemas por las inundaciones en Faenza, al norte de Italia. Ya arrancó con una campaña para recaudar fondos y ayudar a quien más lo necesita.

Chris Medland de RACER informó que el personal que vive en el área tuvo que abandonar sus hogares debido a las inundaciones. Se vieron obligados a pasar la noche en la fábrica del equipo.

Las personas que trabajan para la Scuderia AlphaTauri fueron obligadas a abandonar sus propios hogares. La plantilla de otros equipos duerme en hoteles, pero estos se encuentran en zonas inundadas.

El paddock de Fórmula 2 está bajo el agua. Sigue siendo una zona prohibida y el código rojo se aplicará al menos hasta este miércoles por la noche

Ferrari, cuya sede también está en el norte de Italia, concretamente en Maranello, envía sus condolencias a las personas afectadas por la catástrofe.

El personal de Alpine dejó su hotel debido a la inundación y tuvo que pasar la noche en otro hotel.

Estas son las imágenes del hotel donde estuvo Alpine.

Team message following the heavy rainstorm that hit the city of Faenza and the Emilia-Romagna region pic.twitter.com/uzV1V84cgF