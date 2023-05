Ángel Armando Castellanos

Lunes 15 Mayo 2023 07:41

Lewis Hamilton ha admitido que consideraría una aparición única en NASCAR cuando deje la Fórmula 1.

El siete veces campeón mundial ya experimentó un stock car cuando intercambió asientos con Tony Stewart para el día en que corrió para McLaren.

Ha visto a su excompañero de equipo en McLaren, Jenson Button, y al rival por el título de 2007, Kimi Raikkonen, pasarse a la serie de carreras favorita de Estados Unidos, pero insiste en que no hará lo mismo hasta que termine su carrera en la F1.

Jenson Button también conducirá un NASCAR modificado en las 24 horas de Le Mans de 2023

"Autos de la vieja escuela"

"Hice un intercambio de autos con Tony Stewart hace años, lo cual fue divertido. Me encantaría probarlo en algún momento. No es un sueño para mí ir y competir en otra serie, pero soy un admirador y fanático de las carreras y otros deportes, por lo que siempre me gusta intentarlo.

"Es una oportunidad increíble y tuve que intercambiar con Valentino Rossi y probar una moto de MotoGP. A veces veo IndyCar. Me encantaría probar uno de esos autos en algún momento", reconoció recientemente.

Valoró los coches y explicó que tal vez más adelante puede ser una alternativa, pero que ahora sólo le interesa el Gran Circo.

"No soy un gran admirador de la pantalla grande que tienen, pero al igual que los autos de la vieja escuela, los autos suenan y se ven bien. Pero en este momento, mi atención se centra únicamente en Fórmula 1. Entonces, no planeo irme de aquí pronto", insistió.