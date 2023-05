Aloisio Hernández

Domingo 14 Mayo 2023 12:06

Franz Tost habló de los pilotos que han pasado por su dirección, y entre ellos se refirió a Carlos Sainz como "increíblemente rápido".

Tost anunció recientemente su salida como director del equipo, luego de haberse unido cuando Red Bull se hizo cargo de Minardi y lo rebautizó como Toro Rosso. Allí no solo era el gran jefe, sino también el supervisor de muchos jóvenes talentos.

Relacionado: Sainz y Vettel, los favoritos de Audi para 2026

Los nombres más atractivos son los de Max Verstappen y Sebastian Vettel, quienes ganaron varios títulos mundiales tras su paso por Toro Rosso. Pero también estuvo Pierre Gasly, quien incluso logró ganar una carrera en AlphaTauri.

Sainz tiene 44 puntos en 2023

Tost los experimentó de cerca y, por lo tanto, puede juzgar mejor que nadie qué talentos tenían para sobresalir del resto.

Los favoritos

“Esa no es una pregunta difícil”, Tost lo tiene claro. “Mirando hacia atrás, por supuesto, Verstappen y Vettel. Eran los más rápidos, de lo contrario no habrían ganado tanto.

"Pero también había otros buenos conductores que no eran mucho más lentos. Tal vez no era el momento adecuado para ellos o tal vez no estaban en el equipo adecuado. Pero estos dos fueron definitivamente los mejores pilotos.

“Queríamos entrenar a jóvenes pilotos de Red Bull y ciertamente lo logramos. Carlos Sainz, Gasly, Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda también son increíblemente rápidos. Han mejorado mucho y han hecho un gran trabajo. Es bueno verlo", finalizó.