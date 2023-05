Ángel Armando Castellanos

Domingo 14 Mayo 2023 10:41

Sergio Checo Pérez, Max Verstappen y el personal de Red Bull tienen las únicas opiniones que le importan al jefe del equipo, Christian Horner.

Harto de los rumores y al cizaña sobre la estrategia e información diferente en el Gran Premio de Miami, Horner explotó y reclamó esa falta de veracidad en los dichos sobre lo ocurrido.

Avisó que no le interesa lo que se hable al respecto, siempre que las charlas con Pérez, Verstappen y el personal de la escudería sean claras y dejen a todo el mundo conforme.

"El problema es que la gente siempre elige lo que quiere oír o lo que quiere ver, y lo más importante es lo que sienten nuestros pilotos y nuestro equipo.

“Para ser sincero, me importa una mie... lo que piensen los demás. Se trata de lo que piensen ellos (Max y Sergio) y lo que piense el equipo”, reclamó el dirigente en el podcast Pardon My Take

Estrategia

Durante el Gran Premio de Miami, Max Verstappen corrió con neumáticos duros y aguantó 45 vueltas sin cambiarlos, yendo a muy alta velocidad y pasando de noveno, a primero.

Checo Pérez comenzó con los medios y tuvo que reemplazarlos tras 21 giros. El rumor giraba en torno a que no tenía toda la información sobre el rendimiento del neerlandés y por eso había sido vencido.

Al final todas las partes involucradas lo han desmentido.