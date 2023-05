Nazario Assad De León

Sábado 13 Mayo 2023 17:28

Fernando Alonso ha revelado que está "tentado" de extender su estadía con Aston Martin, pero también admitió que podría retirarse de la Fórmula 1 por las nubes.

La gran mejora del equipo este año ha permitido tanto a Alonso como a su compañero de equipo Lance Stroll luchar por los podios, y el siempre verde veterano ha asegurado cuatro resultados entre los tres primeros en las primeras cinco carreras de la temporada.

Sin embargo, Alonso es el piloto de mayor edad en la parrilla con 41 años y, por lo tanto, es probable que también esté considerando alejarse del deporte cuando expire su contrato de varios años.

Se cree que su contrato actual se extiende hasta 2023 y 2024, aunque Alonso ha insistido en que se siente "fresco", lo que genera especulaciones de que podría firmar un nuevo contrato.

Y ahora, Alonso ha confirmado que efectivamente es así.

Alonso (derecha) ha conseguido cuatro podios en las primeras cinco carreras del año

Alonso indeciso sobre su futuro

"Las cosas parecen ir mejor de lo que esperábamos este año y tal vez eso signifique estar tentado a extender el contrato en el futuro ", dijo al periódico deportivo español Marca, a través de Formula1News.

“Pero también existe la tentación de terminar, y hacerlo con una sonrisa en el rostro. No sé, la verdad”.

La introducción de nuevas regulaciones de motores para 2026 puede convencer a Alonso de permanecer en la parrilla, con Aston Martin asociado con Honda.

“Es verdad que en 2026 habrá otro cambio de reglamento con los nuevos motores”, añadió Alonso. Y esa es otra tentación.

Alonso insiste en que se siente "motivado", pero aún puede considerar retirarse

Sobre la perspectiva de luchar por ganar carreras una vez más, destacó la importancia de seguir siendo competitivo durante los últimos años de su ilustre carrera.

"Me siento fresco, me siento rápido, me siento motivado, si son dos, tres, cuatro o la cantidad de años, no lo sé todavía." dijo el español.

"Para estar en la F1, renuncias a la familia, la vida y las amistades. así que tiene que valer la pena. Especialmente al final de mi carrera, quiero volver a luchar por algo importante". concluyó Fernando