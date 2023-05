Nazario Assad De León

Viernes 12 Mayo 2023 14:12 - Actualizada: 14:12

Lewis Hamilton y Shakira han estado dominando los titulares desde su doble encuentro en Miami la semana pasada.

El piloto de Fórmula 1 y la cantante parecen llevarse más que bien. Pero, ¿qué pasa entonces con los rumores sobre Shakira y Tom Cruise, con quienes asistió al Gran Premio el pasado fin de semana?

Shakira estuvo en una relación durante muchos años con Gerard Piqué, un ex jugador de fútbol del FC Barcelona y España, pero en junio de 2022 se separaron.

Mientras tanto, la rumorología en torno a la vida amorosa de la cantante colombiana ha vuelto a dar un giro y se le ha vinculado tanto con el actor Tom Cruise como con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Lo especial de esto es que Cruise y Hamilton son muy amigos, y para la película Top Gun: Maverick, Cruise incluso preguntó si Hamilton quería asumir el papel de uno de los pilotos.

¿Suite privada?

Tanto Tom como Shakira estuvieron presentes en el Gran Premio de Miami. De hecho, viajaron juntos a Florida. Las imágenes muestran cómo ambas personalidades asistieron juntos a la carrera desde la zona VIP.

El actor y la cantante habrían sido escoltados por seguridad a la salida del circuito poco después, luego de lo cual pasaron un tiempo en una suite privada, dijo una fuente a Page Six.

"Tom Cruise está muy interesado en ella, y Shakira necesita una almohada suave para aterrizar. Ese podría ser Tom". comentó el rotativo.

Sin embargo, la colombiana ha sido vista dos veces con Hamilton después del GP de Miami, primero en un restaurante exclusivo y después abordando un bote cerca de la villa de un millón de dólares de Shakira en Miami con incluso imágenes que muestran a Hamilton ayudando a Shakira a subir.

¿Qué significa eso para Cruise?

Una fuente le dijo al Daily Mail que no hay nada romántico entre Shakira y el actor estadounidense de 60 años. Al menos, no de su lado. "Tom fue muy agradable y disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. Tiene mucho en su plato y actualmente está enfocada en sus hijos y su carrera", dijo la fuente.

La presencia de Shakira y Cruise en el Gran Premio de Miami ha cobrado vida propia en Internet, al parecer, porque según la fuente, Shakira se rió mucho al respecto.

"Shakira ha visto los rumores en línea de que Tom la ha estado cortejando, y cómo los fanáticos expresan sus opiniones, pero cree que es gracioso porque simplemente no es cierto. Se divirtió mucho conversando con él, pero eso es todo".

Quizás una decepción para Cruise, porque otras fuentes apuntan a que el actor le ha enviado un ramo de flores a la cantante de 46 años.

¿Y con Hamilton?

Aún no está del todo claro si los viajes con Hamilton también fueron amistosos. Porque al igual que Shakira, a Hamilton también se le vinculó recientemente con otra persona.

Se dice que el siete veces campeón del mundo intensificó el contacto con Irina Shayk, la modelo rusa que anteriormente tuvo una relación con Cristiano Ronaldo y Bradley Cooper, entre otros. Entonces, si algo florece entre Hamilton y Shakira es difícil de decir y el tiempo lo dirá.