Ángel Armando Castellanos

Miércoles 10 Mayo 2023 09:20

Pierre Gasly y Esteban Ocon respondieron a Laurent Rossi, CEO de Alpine, quien aseguró que ve "amateurismo" en ambos por los pobres resultados obtenidos en este arranque de temporada.

Entre los dos franceses llevan sólo 14 puntos en cinco carreras, algo que no le ha gustado a su jefe. Las críticas no se hicieron esperar, y la réplica, tampoco.

Gasly admitió que para nada están obteniendo lo que esperaban en este inicio, pero también valoró que en la última prueba él y Ocon sacaron puntos importantes para el equipo.

“Creo que todos estamos decepcionados con el inicio en las primeras cuatro carreras, pero no logramos capitalizar todas las oportunidades que tuvimos y por eso creo que hoy (en Miami) es bueno anotar con ambos autos”.

"Obviamente queremos más y pelear con Mercedes y Ferrari y los muchachos que tenemos delante y creo que no estamos muy lejos de eso", declaró recientemente.

Amateurs

Rossi reclamó que no están dando el 100% dentro del coche, algo que definitivamente no tiene razón de ser en una constructora acostumbrada a pelear por ser La Mejor del Resto.

“Estoy notando no solo una falta obvia de rendimiento y rigor en la entrega, sino también un estado de ánimo que no está a la altura de los estándares anteriores de este equipo.

"No me gustó el primer Gran Premio, porque hubo mucho, lo siento por decir esto, amateurismo, lo que llevó a un resultado que no fue el correcto. Era mediocre, malo. Y la última carrera en Bakú fue tremendamente similar a la de Bahréin. Eso es inaceptable", criticó.

Ocon

Esteban fue un poco más seco en su respuesta, pero dejó muy claro que su monoplaza no da para mucho más.

"Me estoy enfocando en mi carrera. Mi trabajo es cumplir con la pista y sacar el máximo partido del coche", expresó.