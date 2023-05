Ángel Armando Castellanos

Lewis Hamilton tiene pocas opciones para cambiar de equipo. Eso es lo que piensa Jenson Button, campeón mundial en 2009 y ex compañero del piloto de Mercedes.

El contrato del siete veces campeón expira al final de la temporada actual y aunque todo apunta a una renovación, todavía no hay nada firme.

“Es leal, pero al mismo tiempo creo que no tiene las opciones que le gustaría. No tiene la opción de irse a Red Bull. No creo que encaje allí al lado de Max.

"Ferrari tampoco parece una opción y desde luego no va a ir a Aston Martin, que ha llenado las plazas y no pretende cambiar eso a corto plazo", aseguró en Sky Sports.

Lewis y las Flechas Plateadas han sido una combinación en la Fórmula 1 desde 2013. El primer año no fue muy bueno, pero el equipo de Brackley había hecho bien los deberes para la nueva era híbrida, que arrancó en 2014.

Hasta 2021 inclusive, logró entregar un automóvil con el que luchar por los títulos, pero desde la introducción de las nuevas regulaciones en 2022, el establo de carreras ha tenido serios problemas.

Jenson Button

"Mercedes lo arreglará"

Por el momento, continuará en la escudería alemana hasta el final de la temporada. Button piensa que todo volverá a la normalidad antes o después.

"Así que sí, creo que su futuro está en Mercedes y también es una figura leal. Es bueno ver que las cosas son un poco más difíciles ahora, porque eventualmente lo resolverán.

"Es solo una montaña rusa, especialmente si llevas tanto tiempo en lo más alto, luego habrá un bajón. Pero si se queda ahí, ya verás que volverán. De todas formas, no se retirará todavía”, agregó.