Ángel Armando Castellanos

Domingo 7 Mayo 2023 17:24

Sergio Checo Pérez admitió que tuvo un problema importante en el Gran Premio de Miami: el compuesto medio del neumático.

Aunque se mantuvo en primer lugar con el primer material, no hubo manera de que siguiera así sin cambiarlo. En la Vuelta 21 tuvo que cambiar al duro y cuando regresó a la pista, era cuarto.

El mexicano admitió que esas gomas no le sirvieron. Los planes que había para él en esta competencia se fueron al traste gracias a que nunca se sintió cómodo con su primer juego de ruedas.

"Quería ganar, pero no funcionó la llanta media, me fue muy mal con ella y no pude sacar bien la estrategia", avisó después del GP.

Imola

Habrá una semana sin carrera entre Miami y Emilia-Romagna. Sergio espera que sirva para mejorar las cosas y que pueda ganar en Italia.

"Tenemos que aprender de ello y regresar en Imola a nuestro ritmo. La siguiente carrera debemos mejorar", avisó.