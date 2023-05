Carlos Sainz recibió un castigo de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el Pit Lane.

El piloto español entró muy rápido a los boxes en la vuelta 19 y después de que la FIA investigó el incidente, su sanción se hizo oficial en la vuelta 24.

Esta es otra mala noticia para Ferrari en un fin de semana donde Charles Leclerc se estrelló hasta en dos ocasiones. La primera en la FP2 y la segunda en la Q3.

El madrileño ya había recibido un castigo de la FIA en el pasado GP de Australia, mismo que lo sacó del Top 10 en aquella accidentada carrera.

Los cinco segundos de penalización para el piloto de la Scuderia se añadirán a su tiempo final tras el GP.

Así anunció la F1 la decisión de la FIA con el incidente del piloto número 55.

⚠️ PENALTY ⚠️



Sainz is hit with a five-second penalty for speeding in the pit lane



He will serve it at his next pit stop, or have the time added to his finishing time if he doesn't pit again#MiamiGP #F1 https://t.co/jXt7OEt2tV