Amar Mehta

Jueves 4 Mayo 2023 07:26

Mercedes no sabe en qué lugar está parado. Eso es lo que reconoce Toto Wolff, jefe del equipo, tras el Gran Premio de Azerbaiyán.

Lewis Hamilton y George Russell, terminaron sexto y octavo, respectivamente, mientras que Red Bull aseguró cómodamente el 1-2.

Pero no será una carrera que pase a la historia, a pesar de los cambios introducidos en el formato Sprint del sábado.

El dirigente describió la competencia como "aburrida", aunque admitió que Sergio Checo Pérez y Max Verstappen iban por delante "por méritos".

"No hubo adelantamientos, incluso con una gran diferencia de ritmo. No hizo que fuera un gran entretenimiento. No sabría hoy entre Aston Martin y Ferrari y nosotros quién es más rápido porque estás atascado donde estás atascado y eso es todo.

"En al final todo se reduce a las carreras. Necesita batallas duras, y creo que lo más destacado que pudiste ver ayer (durante la carrera de velocidad) fue que George y Max pudieron luchar. Y no hubo nada de eso", reclamó sobre el Gran Premio.

Rebases

Lamentó la falta de rebases y avisó que es importante que se revise qué ocurrió para que el año que viene la competencia sea más divertida.

"Incluso si estuviera dentro de los 0.2 segundos, era casi imposible adelantar a menos que el otro conductor cometiera un error. Tenemos que analizarlo y ver cómo podemos mejorarlo, cómo podemos evitar solo un carrera aburrida", sentenció.