Aloisio Hernández

Martes 2 Mayo 2023 07:04

Carlos Sainz afirmó que fue "un fin de semana muy difícil" tras lo sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El corredor número 55 declaró en varias ocasiones a lo largo del fin de semana que no se sentía cómodo con su SF-23 y que tenía problemas para encontrar el balance ideal.

En consecuencia, Carlos no tuvo el mejor ritmo en el Sprint y en carrera, acusando a una falta de confianza para poder llevar al límite su monoplaza en las calles de Bakú.

Su fin de semana contrasta con el resultado que obtuvo Charles Leclerc, quien se llevó la pole y pudo subirse al podio.

Sainz estuvo lejos de ser competitivo durante el fin de semana

Ferrari sigue esperando que el desarrollo de su auto pueda acerarlos a Red Bull o que les permita mantenerlos competitivos con Mercedes y Aston Martin.

Problemas

Carlos declaró lo siguiente tras finalizar P5 la carrera en las calles de Bakú: “Este fin de semana ha sido muy difícil.

"El quinto puesto nos da unos cuantos puntos, pero admito que me ha faltado confianza en frenada y que no he tenido buen ritmo.

"Con el neumático medio he podido apretar un poco más, pero con el compuesto más duro simplemente no sentía el coche.

“Ahora toca resetear, porque Miami está a la vuelta de la esquina; estoy deseando subirme otra vez al coche y seguir empujando”, concluyó.