Red Bull Racing probablemente tendrá que enfrentarse a la FIA después de romper la regla recién introducida en el Gran Premio de Azerbaiyán. Los ingenieros de Red Bull se subieron a las vallas cuando Sergio Pérez cruzó la línea de meta como ganador y eso ha sido estrictamente prohibido recientemente.

La FIA ha dictaminado recientemente que los ingenieros ya no pueden subirse a las vallas para gritar a sus pilotos cuando cruzan la línea de meta; sin embargo, Red Bull incumplió por completo esta regla durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

No uno, sino bastantes ingenieros del equipo austriaco estaban colgados en las vallas cuando Checo cruzó la línea como ganador. Una violación de las regulaciones y la asociación de automovilismo lo investigará.

“New rule no celebrating on the pit wall” they said. #AzerbaidjanGP pic.twitter.com/V3CQVY3JQi