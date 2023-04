Ángel Armando Castellanos

Martes 25 Abril 2023 10:01 - Actualizada: 10:02

Mohammed Ben Sulayem y la FIA han vuelto a ser objeto de críticas. El presidente del organismo de automovilismo está acusado de sexismo y acoso laboral, entre otras cosas, mientras que la FIA aún no ha iniciado una investigación tras una serie de señales de alarma.

Una carta que contiene revelaciones de la ex secretaria general interina Shaila-Ann Rao nunca se habría tomado en serio.

No es la primera vez que Ben Sulayem ha sido acusado de tales cosas. A principios de este año, The Times pudo sacar a la luz un antiguo sitio web de Ben Sulayem de 2001, en el que el exconductor mostraba poco respeto por las mujeres.

"Me gusta el desierto y me gusta conocer gente real. No le gustaría hablar 'sobre dinero.

"Además de eso, no me gustan las mujeres que piensan son más inteligentes que los hombres, porque eso no es cierto", expresaba en ese momento.

Carta de preocupación

Aunque la FIA dejó en claro en ese momento que las palabras ya no corresponden a las opiniones actuales de Ben Sulayem, todavía retumban dentro de la organización en esa área.

Rao, la ex mano derecha de Toto Wolff en Mercedes, se desempeñó como secretaria general interina en el organismo de automovilismo en 2022, después de lo cual dejó su cargo.

Sin embargo, después de que terminó su empleo, escribió a la FIA sobre varios casos de acoso sexista en el lugar de trabajo, según The Telegraph.

Aunque no quiso confirmar que efectivamente envió esa carta, el medio informa que varias fuentes confirman su existencia.

No se tomaron medidas

El principal problema radica en que la FIA no hizo absolutamente nada con la carta y no se ha iniciado ninguna investigación. para seguir investigando los supuestos casos.

Un portavoz de la FIA dijo que Rao debería haber exigido un trabajo al respecto para poner las cosas en marcha, mientras que las regulaciones establecen claramente que "cualquier supuesta violación del código de ética debe remitirse al comité de ética de la FIA para una investigación completa".

Ahora que eso no ha sucedido, los signos de interrogación que rodean el caso son cada vez más grandes.

Según varias fuentes a The Telegraph, Ben Sulayem hizo que Rao se sintiera "humillada" por la forma en que la trataban. Además, le habría hecho gaslighting (una forma de manipulación psicológica para romper mentalmente a la víctima donde se le hace creer que es ella quien está viendo cosas que no existen), según uno de los presentes en el lugar de trabajo.

Esta misma persona considera que le habría provocado un rápido deterioro a su salud.

Antecedentes culturales

Otra fuente informa que los antecedentes culturales de Ben Sulayem se ofrecen como una circunstancia atenuante de su comportamiento.

“Hay una presión cultural sobre él como emiratí, especialmente en temas como las mujeres y LGBTQ. No creo que esté en desacuerdo con esos puntos de vista tradicionales y muy conservadores.

"La FIA ha pretendido impulsar declaraciones políticas que se ajusten a las leyes olímpicas, pero eso es una mierda. Eso es puramente sobre sus ideas”, agrega la crítica.

Aunque Ben Sulayem a través de muchos deslices que ahora ha hecho dio un paso atrás en términos de deberes con la Fórmula 1 a principios de 2023, los empleados experimentados tienen sus dudas sobre si realmente se mantendrá alejado, aunque (en parte debido a la trágica muerte de su hijo de 29 años el mes pasado) actualmente se adhiere a su palabra.

Una última fuente indica una vez más que a Mohammed no le gusta la contradicción y eso se traduce en acoso (mental) y sexismo.

"Es muy conservador. No le gusta la gente que va en su contra, especialmente si son mujeres", reclamó.

El próximo fin de semana, el presidente se podrá encontrar de nuevo en el paddock de Bakú, pero la duda es cómo será su visita tras las especiales revelaciones.