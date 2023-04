Ángel Armando Castellanos

Sábado 22 Abril 2023 15:28

Sergio Checo Pérez avisó que prefiere pelear contra Max Verstappen que contra otros pilotos de la Fórmula 1 porque eso significa que Red Bull está muy bien.

Considera que entre los dos estén compitiendo por ver quién es el mejor de la Fórmula 1 es algo muy positivo porque ayuda a que el equipo aspire a acabar en lo más alto en el Campeonato de Constructores.

"Creo que es un poco mejor luchar contra un solo piloto, sobre todo si es tu compañero de equipo, porque eso significa que el equipo está en una posición única", aseguró en palabras recogidas por Motorsport.

Reto

También reconoció que el enfrentar al neerlandés todo el tiempo lo ha obligado a crecer. Eso es algo que valora de ser compañeros en la escudería austriaca.

"No hay duda de que no hay ningún piloto en tan buena forma como Max. Así que, junto con el equipo y el coche, es sin duda el piloto más difícil de batir. Así que me exigirá el máximo para dar lo mejor de mí cada fin de semana.

"Tener a Max como referencia te convierte en un mejor piloto. Saca todo de ti. Y también con el equipo, me siento como si estuviera más en uno con el coche y con el equipo. Y entiendo qué dirección tengo que ser capaz de tomar con el coche. Y eso ha sido una buena mejora", agregó.