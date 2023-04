Ángel Armando Castellanos

Sábado 22 Abril 2023 13:09 - Actualizada: 13:10

Max Verstappen ganando casi siempre es algo negativo para la Fórmula 1. Eso es lo que piensa Kees van de Grint.

Él trabajó para Bridgestone como ingeniero de neumáticos de Michael Schumacher. Él cree que el dominio del neerlandés significa malas noticias para el deporte.

"Eso es, por supuesto, monótono, no esperaba lo contrario, pero Max Verstappen es el gran ganador. En realidad su dominio no es bueno para el deporte, pero no puedes culparlo, tienes que culpar al resto", expresó a Motorsport.

Hizo comentarios anteriormente en los que dijo que esperaba que Verstappen encontrara cierta resistencia esta temporada.

"Bueno, todavía están en pie. Y desafortunadamente se han hecho realidad", agregó.

Estos son grandes tiempos para Max Verstappen y sus fanáticos. Después de que tuvo que luchar duro con Lewis Hamilton por su primer título mundial en su carrera en 2021, todo fue mucho más fácil en 2022 y pudo celebrar su segundo campeonato en Japón.

Sin resistencia

Su autoridad parece continuar de manera constante por el momento y con dos victorias en las tres primeras carreras, vuelve a ser el principal aspirante al título de esta temporada.

"Ojalá Verstappen ganara todas las carreras, pero también soy un fanático del deporte y nosotros preferimos ver alguna batalla, no es que ya sepamos a mitad de temporada que es campeón del mundo. Lo que le deseo, ese no es el punto.

"Pero también queremos ver automovilismo. Esperaba lo contrario, pero como es ahora parece... También parece haber mejorado, ayudado por el buen coche que tiene. Lo que dije sigue en pie: no tiene rivales", concluyó.