Aloisio Hernández

Viernes 21 Abril 2023 07:27 - Actualizada: 07:28

Emerson Fittipaldi, ex piloto de la F1, aseguró que Fernando Alonso será favorito para ganar el próximo Gran Premio de Mónaco.

El piloto español confirmó las sospechas que se tenían desde la pretemporada y en las tres primeras carreras del año ha logrado subirse al podio de cada una de ellas.

Relacionado: Fernando Alonso eleva el interés por él en 526.15% en este inicio de temporada

Con un AMR23 que tiene un gran ritmo, Fernando ha podido estar mano a mano con Mercedes y Ferrari.

Alonso en el podio del Gran Premio de Australia

Aunque los tres P3 consecutivos son un gran logro para Alonso y para Aston, quieren más y no esconden su objetivo de conseguir una victoria; sin embargo, superar a Red Bull no será una tarea sencilla.

Gran momento

Preguntado por AS sobre el momento que vive el bicampeón del mundo español, Emerson respondió: "Estoy convencido de que esto no es casualidad ni flor de un día y que Alonso va a ser muy rápido durante todo el año para sorpresa de muchos.

"La razón es que estaba en equipos que no tenían coches competitivos. Es así de claro.

"Si hay piloto, pero no hay coche, no puedes ganar. Antes era distinto porque no había tanta ayuda tecnológica, tantos datos, tanto análisis ni tanta sofisticación en la estrategia y el piloto influía más en el resultado final, pero ahora es diferente", ha

"Es uno de los favoritos para ganar Mónaco. Ya sabemos que en ese trazado tan particular las mecánicas se igualan y todo puede pasar. Será vital la lucha por la pole, como siempre, porque el 70% de las veces el que sale primero gana la carrera", concluyó.