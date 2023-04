Aloisio Hernández

Viernes 21 Abril 2023

Carlos Sainz Jr. admitió que está cada vez más molesto con los rumores que lo vinculan con un cambio a Audi cuando se unan al deporte en 2026.

El piloto de Ferrari firmó una extensión de contrato por dos años hace un año el viernes, manteniéndolo con la Scuderia hasta el final de la próxima temporada, pero su futuro después de eso sigue siendo incierto.

Sainz terminó quinto en el campeonato de pilotos en sus dos primeras temporadas con el equipo, superando por poco a su compañero de equipo Charles Leclerc en la primera antes de ser derrotado por el piloto monegasco en 2022.

Sainz está por delante de Leclerc en las primeras tres carreras

El español también es quinto en la clasificación de pilotos de 2023 después de tres carreras, y ni siquiera los 12 puntos que le quitaron en Melbourne serían suficientes para superar a Lewis Hamilton en el cuarto lugar.

Desconocimiento

Carlos le dijo a Marca esta semana que tiene la intención de permanecer en Ferrari durante mucho tiempo, a pesar de que recientemente se le vinculó con un movimiento para unirse a Audi, con quien su legendario padre de rallyes actualmente corre en el Rally Dakar.

"No entiendo por qué la gente está hablando de lo que puede pasar en 2026 cuando todavía no tengo contrato para 2025. Me molesta que salgan rumores inventados y no corroborados", dijo Sainz al diario español.

Audi anunció recientemente sus planes para probar su motor 2026 antes de fin de año, a medida que avanzan en su enfoque para ocupar su lugar en la parrilla.