Aloisio Hernández

Jueves 20 Abril 2023 08:39 - Actualizada: 08:39

Frederic Vasseur, director del equipo Ferrari, comprende las frustraciones de Carlos Sainz y Charles Leclerc por su desafortunado comienzo de la temporada 2023, pero cree que su motivación "no es un problema".

La Scuderia actualmente ocupa el cuarto lugar en el campeonato de constructores con solo 26 puntos después de las tres primeras carreras del año.

Un fin de semana sin sentido en Australia a principios de este mes exacerbó sus problemas y los deja detrás de Mercedes y del paquete sorpresa Aston Martin, así como de los líderes desbocados Red Bull.

Leclerc se retiró de dos de esas tres carreras esta temporada, un gran contraste con el año pasado, cuando lideró el campeonato de 2022 con una ventaja de 34 puntos. A una falla de motor en Bahréin le siguieron seis puntos en Arabia Saudita, antes de su trompo en la primera vuelta en Melbourne.

Sainz y Leclerc tuvieron un pequeño roce en Australia

Sainz ha tenido un comienzo de temporada igualmente decepcionante, ya que recibió una sanción en Australia que lo dejó fuera de los puntos. Él y su equipo se intentaron revocar la decisión, pero la FIA desestimó su solicitud.

Satisfecho

A pesar del mal comienzo, el director del equipo reconoce por qué sus pilotos están molestos e insiste en mantenerse optimista para el futuro. El francés incluso llegó a sugerir que está contento de ver que los corredores están enojados por cómo ha comenzado su temporada.

"Cuando estás saltando sobre Charles o Carlos o cualquier otro piloto en el corral de TV 30 segundos después de la carrera, seguro que no pueden estar contentos. Y me sentiría muy frustrado si estuvieran relajados y felices con la situación.

"Pero lo más importante para mí es mantener a todos motivados, empujando en la misma dirección, y [los pilotos] están apoyando al equipo. La motivación no es un problema en absoluto. El resultado de hoy [Australia], al no sumar puntos, no refleja el progreso que hemos logrado como equipo.

"Hemos dado un paso adelante en términos de rendimiento puro y, lo que es más importante, tuvimos un ritmo de carrera decente y constante con los distintos compuestos de los neumáticos", concluyó.